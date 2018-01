Découverte d’un corps dans l’enceinte de l’EPSMR

Le corps sans vie d’un patient porté disparu depuis le 26 décembre dernier a été retrouvé dimanche 31 dans l’enceinte de l’EPSMR de Saint-Paul. L’autopsie pratiquée ce jeudi a confirmé qu’il s’agissait de Mr Cassam-Chenaï, hospitalisé depuis un mois au sein de l’unité Jasmin de l’établissement public. Inquiète de sa disparition, sa fille avait lancé un appel à témoins. La découverte macabre a été faite par une patiente à l’arrière du parking, dans une zone périphérique végétalisée, peu fréquentée, indique la direction de l’EPSMR.Dans un communiqué, Eric Chartier, directeur des soins, tient à assurer que la totalité des procédures réglementaires ont été respectées et que les équipes de l’EPSMR "ont déployé tous les efforts possibles pour tenter d’éviter une telle issue"."Le médecin légiste a informé le Procureur de la République et les équipes de l’EPSMR ont communiqué toutes les informations nécessaires à ce stade des recherches. L’Agence Régionale de Santé Océan Indien a été également informée dans les plus brefs délais", précise-t-il."La direction de l’établissement fera preuve de la plus totale transparence et coopèrera au mieux dans le cadre d’éventuelles enquêtes judiciaires ou administratives", assure Eric Chartier qui témoigne également du "bouleversement" des équipes suite à "cet événement dramatique".