A la Une . Découverte d'un corps carbonisé à Saint-Pierre : La piste criminelle écartée

Un corps carbonisé était retrouvé dans un champ de cannes à Saint-Pierre, non loin de la Sica Révia, mardi au petit matin. Après autopsie du corps, il s'agit d'une Tamponnaise âgée de 46 ans. La piste criminelle est écartée par les enquêteurs. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 18:08





Dépêchés sur place, les sapeurs pompiers ont érigé un périmètre de sécurité afin d'éteindre les derniers points chauds. Les forces de l'ordre ont ensuite procédé aux prélèvements afin d'identifier la victime et tenter de retracer le fil de ce drame.



Ce jeudi, l'autopsie du corps a non seulement permis d'identifier la victime, une Tamponnaise de 46 ans mais aussi permis de conclure à l'absence d'intervention d'un tiers. La piste criminelle est ainsi écartée par les enquêteurs. Des recherches complémentaires sont en cours afin de lever définitivement le voile sur cette affaire. Une découverte macabre a été faite par plusieurs exploitants d'un champ de cannes, à proximité de la Sica Révia, mardi à 6H45. Le corps carbonisé d'une femme a été retrouvé proche d'un véhicule brûlé. À son bord, une bouteille de gaz intacte a été retrouvée.Dépêchés sur place, les sapeurs pompiers ont érigé un périmètre de sécurité afin d'éteindre les derniers points chauds. Les forces de l'ordre ont ensuite procédé aux prélèvements afin d'identifier la victime et tenter de retracer le fil de ce drame.Ce jeudi, l'autopsie du corps a non seulement permis d'identifier la victime, une Tamponnaise de 46 ans mais aussi permis de conclure à l'absence d'intervention d'un tiers. La piste criminelle est ainsi écartée par les enquêteurs. Des recherches complémentaires sont en cours afin de lever définitivement le voile sur cette affaire.