Découverte d'un cas de chikungunya importé en Occitanie

Les Réunionnais font actuellement face à une épidémie de dengue. Mais ils gardent encore un douloureux souvenir du chikungunya qui a sévi dans l'ile en 2005 et 2006. Au tour des métropolitains de découvrir la maladie depuis l'arrivée du moustique tigre dans le sud de la France, du fait entre autres du réchauffement climatique.



Vendredi, un nouveau cas de chikungunya a ainsi été identifié en Occitanie. Le virus a été détecté sur une personne originaire de Rabastens, une commune du Tarn située à environ 40 km de Toulouse. Selon la préfecture du Tarn, il s'agit du premier cas déclaré dans le département, même si d'autres cas cas avaient déjà été signalés dans d'autres départements d'Occitanie.



Selon les autorités, il s’agirait d’un cas importé, ce qui écarte l’hypothèse de contamination locale par un moustique. La préfecture ne précise cependant pas dans quel pays la maladie aurait été contractée.



Une démoustication est prévue mardi prochain dans la commune de Rabastens, afin de renforcer la protection de la population en éliminant les gîtes larvaires et les moustiques adultes et en supprimant les eaux dans lesquelles la femelle dépose ses œufs, indique la préfecture.