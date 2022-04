Rubrique sponsorisée Découverte aquatique pour 420 marmay des écoles saint-pauloises

Publié le Mardi 26 Avril 2022

Durant la matinée de ce mardi 26 avril 2022, ce sont une quarantaine de marmay de l’école élémentaire Leconte de Lisle qui ont profité d’une séance de découverte aquatique, dans le lagon de l’Hermitage-les-Bains, en compagnie de leurs professeurs et des agents du service des Aires Nautiques de la Ville de Saint-Paul.

Priorité aux écoles des hauts Pour cette année scolaire 2021 / 2022, c’est un total de 420 élèves, 23 classes et 10 écoles du territoire, qui apprennent à nager dans le lagon de l’Hermitage-les-Bains. Ces cours de natation pédagogique sont destinés prioritairement aux écoles des hauts, afin de permettre aux jeunes qui ont moins accès aux plages, à la différence des écoles des bas, de découvrir le milieu marin, tout en apprenant les techniques de nage en plein milieu marin.

Rentrant dans le cadre du projet éducatif de la Ville de Saint-Paul, titrée “Ville Amie des Enfants”, cette action réaffirme la volonté de la commune de placer au coeur de ses préoccupations le bien-être et l’épanouissement des marmay.

Nage et atelier de sensibilisation Sous le regard vigilant des Maîtres Nageurs Sauveteurs, c’est le sourire aux lèvres que les élèves apprennent à nager dans un lagon parfois calme, parfois un peu agité. Un accompagnement pédagogique suivi de près par le service des Aires Nautiques de la Ville, professeurs et éducateurs, allient découverte dans l’eau, séance de sensibilisation sur le patrimoine aquatique réunionnais, atelier de protection de l’environnement et atelier Land art.

Les séances ont eu un franc succès auprès des plus jeunes qui sont ravis de se lancer dans l’eau !