Déconfinement : une reprise sportive responsable à Saint-Leu

Publié le Vendredi 19 Juin 2020

Ce lundi 22 juin TOUS les équipements sportifs communaux seront accessibles sauf la piscine.



La reprise progressive des activités sportives a pu être réalisée grâce à la collaboration étroite entre les associations et le service des sports.



Nous vous rappelons que nous sommes toujours en période d’urgence sanitaire. Les sports individuels sont autorisés. En revanche, la pratique d’un sport collectif et/ou de contact reste interdite (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020) .



La réouverture de la piscine est quant à elle prévue début juillet en raison de l’application du protocole d’urgence sanitaire contraignant.



Nous vous demandons de respecter les consignes de sécurité. A cet effet, un affichage rappelle sur chaque site les règles en termes de distanciation physique, de gestes barrières, de nettoyage des mains ainsi que la jauge maximale d’occupants.



Pour en savoir plus retrouvez le guide d'accompagnement de reprise des activités sportives : disponible ici