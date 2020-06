Rubrique sponsorisée Déconfinement : ouverture des écoles maternelles et élémentaires de Saint-Leu

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mercredi 3 Juin 2020





Retrouvez le communiqué intégral ci-dessous ou en Dans le cadre de la reprise des activités scolaires préconisés par le gouvernement, la Ville de Saint-Leu a acté le dispositif de réouverture des écoles à compter du 8 juin 2020.Il s’agit d’une reprise en 3 ÉTAPES selon les secteurs des 21 écoles afin d’accueillir tous les élèves dans le respect du protocole sanitaire.Cette reprise échelonnée et inédite ne peut se réussir qu’avec le concours et la compréhension de tous.Retrouvez le communiqué intégral ci-dessous ou en PDF