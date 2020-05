Déconfinement maintenu ou reporté ? Réponse ce jeudi

C'est ce jeudi qu'Edouard Philippe fera un dernier point d’étape avant l’échéance du 11 mai. Lors de la présentation du plan de déconfinement aux députés, le Premier ministre avait été formel : "Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas".



Dans une interview donnée au Parisien il y a quelques jours, Olivier Véran a tenu à faire une piqûre de rappel : "La date de levée du confinement pourrait être remise en question". Un scénario qui pourrait se produire en cas de relâchement. "Si le confinement est bien respecté jusqu'au bout, le couvercle aura été mis sur la casserole de l'épidémie, et nous pourrons déconfiner progressivement dans les meilleures conditions", a indiqué le ministre de la santé dans des propos relayé par le média, avant d'ajouter que dans le cas contraire, et si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, "la date de lever du confinement pourrait être remise en question et sera appréciée selon les départements".



Il faut donc attendre ce jeudi pour que la date du déconfinement soit définitivement actée. La carte définitive des départements (en rouge ou en vert) sera également dévoilée.