Déconfinement le 11 mai: Quels magasins pourront rouvrir ?

"Tous les commerces, sauf les restaurants et les cafés pourront rouvrir à partir du 11 mai" , a indiqué le Premier ministre Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale.



Il ajoute que les marchés pourront également à nouveau être organisés sauf si les préfets sur place estiment qu’ils ne peuvent se tenir dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrière.



Cette réouverture des commerces se fera dans un cadre strict, comme l’explique Edouard Philippe. Ainsi, les commerçants devront limiter le nombre de personnes qui entrent dans leur magasin et ainsi réguler les flux.



Ils devront également veiller à la protection de leur personnel. Le port du masque « grand public » est par ailleurs recommandé pour le personnel et les clients.



Un commerçant pourra d’ailleurs subordonner l’accès à son magasin au port du masque.



Exception pour les centres commerciaux



Pour limiter un afflux trop important de clients, les préfets pourront décider de ne pas laisser rouvrir les magasins dans les centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés (hors magasins alimentaires).