A la Une .. Déconfinement le 11 mai: Quels déplacements et rassemblements seront à nouveau permis ? Le 13 avril dernier, Emmanuel Macron annonçait que les rassemblements publics resteraient interdits jusqu’à la mi-juillet, brisant les espoirs des organisateurs de festivals. Depuis, les restaurateurs, propriétaires de boîtes de nuit, et professionnels du tourisme sont montés au créneaux et demandent à pouvoir ouvrir plus tôt afin de pallier la perte très importante de chiffre d’affaires. Ce mardi, le Premier Ministre Edouard Philippe fait le point sur les rassemblements qui seront autorisés à partir du 11 mai.

"À partir du 11 mai, il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100km du domicile, limités à un motif familial impérieux ou professionnel", c’est ce que vient d’annoncer le Premier Ministre Edouard Philippe devant l’assemblée nationale.



Le confinement prendra donc bel et bien fin le 11 mai, mais certaines pratiques restent limitées:



S’il sera alors possible de pratiquer une activité sportive en plein air, sans attestation et en dépassant la limite actuelle de 1 km, il ne sera pas permis de pratiquer des sports collectifs, de contact, ou en milieu couvert.



Les plages resteront par ailleurs inaccessibles au public au moins jusqu’au 1er juin.



Les parcs et jardins ne pourront rouvrir que dans les départements classés "verts", c’est-à-dire là où la circulation du virus est limitée.



Les lieux de culte pourront rester ouverts, "mais il est légitime de demander de ne pas organiser de cérémonie avant la barrière du 2 juin", a indiqué Edouard Philippe. Les cérémonies funéraires elles resteront autorisées dans la limite de 20 personnes, et les cimetières seront à nouveau ouverts au public dès le 11 mai.



Les médiathèques, bibliothèques, et petits musées pourront rouvrir au public dès le 11 mai, mais les grands musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert ne pourront pas rouvrir.



À noter que tous les festivals, salons, et événements sportifs réunissant plus de 5.000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison professionnelle sportive 2019-2020 ne pourra reprendre.



Les salles des fêtes et salles polyvalentes resteront également fermées, et les mairies continueront de proposer le report des mariages sauf urgence.



"Il nous faut éviter tous les rassemblements qui sont autant d'occasions de propager le virus", ajoute le Premier ministre. Sur la voie publique ou dans la sphère privée, les rassemblements seront ainsi limités à 10 personnes maximum.







