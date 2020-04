A la Une . Déconfinement le 11 mai: Quelles mesures dans les transports en commun? Alors même que La France est encore confinée, avec des images de rames du métro parisien bondées, et de passagers les uns sur les autres, font le tour des réseaux sociaux. Le trafic dans les transports en commun devrait encore augmenter une fois les Français "déconfinés" le 11 mai. C’est pourquoi le Premier Ministre Edouard Philippe annonce un certain nombre de mesures et d’obligations, pour les passagers comme pour le personnel des bus, trains, métros, et autres, afin de limiter la propagation du coronavirus dans ces espaces étroits.

"Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports en commun, dans le métro comme dans le bus, à partir du 11 mai", vient d’annoncer Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale.



Les bus scolaires pourront circuler, en condamnant un siège sur deux pour assurer une distanciation physique entre les élèves. Le port du masque sera également obligatoire pour les chauffeurs et les enfants à partir du collège.



Porter un masque sera également obligatoire pour se déplacer à bord d’un taxi ou d’un VTC si le véhicule n’est pas équipé d’une barrière en Plexiglas.



Parce qu’il est difficile de respecter les gestes barrière et la distanciation physique dans les transports, deux séries de décisions ont été prises en vue du déconfinement.



D’abord, en augmentant l’offre de transport urbain, ensuite, en baissant la demande. Le Premier ministre espère que le maintien du télétravail, quand cela est possible, ainsi que l’étalement des horaires de travail, pourra réduire les flux de passagers.



Aux heures de pointe, les transports en commun doivent ainsi être réservés à ceux qui travaillent.



Edouard Philippe demande également aux autorités organisatrices de transports la "mise en oeuvre précise de ces objectifs".



"Il faut organiser les flux, réserver les transports à certaines heures, et nous les (les autorités organisatrices de transports, ndlr) accompagnerons dans cette mise en oeuvre", a promis le chef du gouvernement. Charlotte Molina Lu 744 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > [EDOUARD PHILIPPE] Plan de déconfinement: Les annonces sur le port de masques Plan de déconfinement: Comment s'organise la rentrée scolaire