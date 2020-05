Déconfinement à Saint-Leu : Pique-niques sur le littoral interdits

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur sur le territoire au regard du risque de contagion au Covid 19, la mairie de Saint-Leu se voit dans l’obligation d’interdire l’occupation des espaces traditionnellement dévolus aux pique-niques.



Jusqu’à nouvel ordre, les bivouacs, pique-niques, jeux divers et rassemblements sur le littoral et tous les sous-bois attenant aux plages sont interdits entre la zone Sud (Stella) et le pont de la Ravine La Fontaine (Kelonia).