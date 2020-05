A la Une . Déconfinement : St-Joseph présente son organisation La mairie de St-Joseph fait savoir à ses habitants les modalités de services communaux à partir du 11 mai.

Déconfinement – Modalités d’organisation de la Ville de Saint-Joseph A compter du lundi 11 mai 2020, l’organisation des services communaux et du CCAS de Saint-Joseph sera adaptée afin d’accueillir les administrés dans le respect des gestes de sécurité.

EN MAIRIE ET AU CCAS

• L’accueil de la mairie sera OUVERT au public. Les administrés sont invités à respecter les dispositions et mesures barrières mises en place. • L’accueil du public dans les services se fera sur rendez-vous (CCAS, Mairie, Pôle administratif communal,…). Toutes les demandes seront adressées à l’accueil ou au standard téléphonique de la Ville et uniquement par téléphone pour le CCAS. • Les Maisons France Services des Lianes et de Jean-Petit seront ouvertes au public.

SITES CULTURELS - MEDIATHEQUE ET BIBLIOTHEQUES ANNEXES

• La Médiathèque du Sud Sauvage reste fermée. Un dispositif de prêt de livres sera proposé prochainement. • Fermeture des autres sites culturels (Ecole de Musique, cinéma,...)

SITES SPORTIFS • L’ensemble des sites sportifs restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

NUMEROS UTILES :

• Mairie de Saint-Joseph (Tous services) : 0262 35 80 00 • Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 0262 93 17 30 • Service d’aide aux Familles Endeuillées (SAAFE) : 0692 08 35 35 • Maison France Services de Jean-Petit : 0262 23 80 60 • Maison France Services des Lianes : 0262 37 52 36

Le communiqué de la ville de St-Joseph :