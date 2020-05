A la Une . Déconfinement : Ouest-France révèle les directives d'Édouard Philippe aux préfets Le journal Ouest-France s’est procuré la circulaire qu'Édouard Philippe a adressé aux préfets. Cette dernière détaille les mesures que le premier ministre doit présenter ce jeudi à 18h et que les représentants de l’État devront appliquer à partir du 11 mai. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 16:37 | Lu 2007 fois





Le document indique que les préfets devront travailler avec les élus locaux. "Je vous demande de vous appuyer sur les élus locaux, en particulier les maires, et sur leurs expériences de ces questions", y indique le Premier ministre. Et d'ajouter : "Il vous faudra organiser la vie quotidienne en prenant en compte le risque d’une deuxième vague épidémique qui serait due à un relâchement de la vigilance sanitaire".



Ouverture des écoles : les maires ont le dernier mot



Comme indiqué par Emmanuel Macron, la rentrée scolaire se déroulera de manière progressive à compter du 11 mai en métropole (18 mai à La Réunion), mais "les parents seront libres d’envoyer ou non leurs enfants à l’école", rappelle Édouard Philippe.



"Si la responsabilité de décider de l’ouverture d’une école incombe donc à l’État, la situation particulière liée à l’épidémie de covid-19 conduit à rechercher systématiquement l’accord des maires, et à ne pas envisager l’ouverture d’une école en cas d’opposition de celui-ci. Lorsqu’un maire prendra une décision de fermeture dont vous ne partagez pas le bien-fondé, vous privilégierez le dialogue et la conviction, plutôt que l’utilisation des voies de droit", précise-t-il. "Il appartiendra au maire de garantir le respect des consignes sanitaires pour ce qui concerne les locaux scolaires (nettoyage des bâtiments, points d’eau…)."



En ce qui concerne les crèches, "l’accueil sera limité à des unités d’accueil de 10 enfants, possiblement multiples au sein d’une structure de garde, en fonction de sa physionomie", rapporte Ouest-France, en privilégiant cependant leur accès aux "enfants des soignants, des professionnels du médico-social et de l’aide à domicile, des personnels de l’éducation nationale et des parents qui ne sont pas en mesure d’exercer leur activité professionnelle en télétravail et aux familles monoparentales."



"Le télétravail doit être encouragé"



Dans la circulaire, le numéro un du gouvernement indique que le télétravail "doit être encouragé". Dans le cas d'un retour sur site pour les entreprises, pour faciliter l’application des mesures barrière de distanciation sociale, les employeurs seront par ailleurs "incités à espacer au maximum les horaires d’arrivée et de départ de leurs salariés au sein des entreprises".



Le déconfinement va permettre à partir du 11 mai, la réouverture des commerces, à l’exception des restaurants et des débits de boissons. Les préfets auront par ailleurs la responsabilité de décider de la fermeture des marchés (alimentaires ou non) s'ils estiment que "les conditions de sécurité sanitaires définies lors de la période de confinement ne sont pas réunies".



Le port du masque grand public sera par ailleurs recommandé dans les commerces. "Il appartiendra toutefois aux responsables de l’établissement d’en faire respecter l’usage, les commerçants pourront par exemple subordonner l’entrée dans leur établissement au port du masque", précise la circulaire.



Pour les centres commerciaux, les préfets pourront "interdire par arrêté l’accès de ceux dont la surface commerciale dépasse 40 000 m2 et dont la zone de chalandise relève manifestement d’une étendue supérieure à celle du bassin de vie".



"Le contrôle aux frontières va être renforcé"



"Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, actuellement débattu au Parlement, rend possible des mesures de quatorzaine voire d’isolement visant toute personne, Française ou étrangère, entrant en France, y compris en provenance de l’intérieur de l’espace européen", a indiqué le premier ministre. En ce sens, "le contrôle aux frontières va être renforcé".



