Déconfinement: Les voyageurs déjà acclimatés aux gestes barrières et au port du masque

Ce n'était pas la foule des grands jours ce matin à la gare routière de Saint-Denis. Depuis ce lundi et la levée de près de deux mois de confinement, toute personne souhaitant prendre les transports en commun devra porter obligatoirement un masque et respecter au mieux les gestes barrières et de distanciation sociale.



Des recommandations qui semblent être bien respectées par les usagers comme nous l'explique un chauffeur du réseau Car Jaune. (Photos/vidéos: Régis Labrousse).