La grande Une Déconfinement : Les points-clés abordés par Édouard Philippe Rendez-vous crucial ce jeudi pour le gouvernement qui présente "l’étape du 11 mai" marquant le début du déconfinement de la France. Édouard Philippe, accompagné de six ministres, livrera le plan de déconfinement département par département. Autour de lui à Matignon, Elisabeth Borne (Transition écologique), Olivier Véran (Santé), Christophe Castaner (Intérieur), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail) et Jean-Michel Blanquer (Education). Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 18:25 | Lu 1261 fois





Prochaine étape cruciale : Le 2 juin



Pour déterminer la situation dans les régions, l'exécutif se basera sur trois critères : "Soit que le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours reste élevé, ce qui montrerait que la circulation du virus reste active ; soit que les capacités hospitalières régionales en réanimation restent tendues ; soit que le système local de tests et de détection des cas contacts ne soit pas suffisamment prêt", avait indiqué Édouard Philippe le 28 avril à l'Assemblée.



19h09: Après avoir laissé les ministres s'exprimer, le mot de la fin est revenu à Édouard Philippe. "Nous sommes le 7 mai et il nous reste trois jours pour continuer à se préparer (...) C'est une phase nouvelle du redémarrage de notre vie sociale. Elle demandera de la part de chacun des Françaises et des Français de la responsabilité et de la discipline (...) C'est dans la durée que nous réussirons à maîtriser le virus", martèle Édouard Philippe.



Pour le locataire de Matignon, le déconfinement progressif à venir "ne doit pas être une marque de notre relâchement". "Beaucoup de nos concitoyens auront à coeur d'utiliser cette liberté en faisant preuve de vigilance. L'ensemble des mesures présentées sont des mesures qui, parfois, sont très directives et rappellent parfois des sanctions. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est l'esprit de la règle qui compte", a insisté le Premier ministre, entre "maintien de l'équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise de notre vie". "Un équilibre qui ne peut être atteint que si nous nous faisons confiance les uns les autres".



18h15: Le Premier ministre a insisté sur deux points. "Dans cette épidémie, nous faisons tout pour protéger les plus vulnérables. Il n'y aura pas de confinement obligatoire" pour ces personnes après le 11 mai a-t-il insisté. "Mais je veux dire aux personnes qui se savent vulnérables: continuez, pour votre sécurité, à observer dans la mesure du possible les règles" de ces derniers mois. Pour le chef du gouvernement, "il ne s'agit pas d'ordonner mais de dire qu'il vous revient d'être prudents".



Dans le domaine des transports en Île-de-France, "nous allons au moins sur les trois premières semaines imposer des règles strictes pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteur d'épidémie".



18h14: Le déconfinement est reporté à Mayotte. "A Mayotte, nous avons décidé de retarder le déconfinement pour nous donner tous les moyens de maîtriser l'épidémie", a déclaré Édouard Philippe. Il a par ailleurs indiqué que les interdictions d'arrivées dans tous les territoires ultramarins seront maintenues "au-delà du 11 mai" avec "obligation de quatorzaine".



18h13: Le locataire de Matignon a profité de son allocution pour présenter la nouvelle carte de déconfinement. Un déconfinement qui sera "plus strict" selon la couleur des départements. "Actuellement, le pays est divisé en deux (…) Dans la majeure partie nous avons réussi à freiner la vague épidémique (...) ce sont les départements verts". Ces départements pourront envisager une nouvelle étape de déconfinement à compter du 11 juin "s'ils se maintiennent en vert les trois prochaines semaines". "Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, ce sont les départements rouges. Le déconfinement y est possible avec certaines restrictions : pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins".



18h: Le déconfinement aura bien lieu le 11 mai. Edouard Philippe l'a confirmé: "la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai". Pour le Premier ministre, "c'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie". Il parle d'une "bonne nouvelle pour la France, pour les Français". Ce déconfinement sera progressif a-t-il ajouté, confirmant qu'il va durer "plusieurs semaines"



▶️ Revivez l'intervention du Premier ministre et des ministres en vidéo Conditions de réouverture des écoles, transports publics, reprise pour les entreprises... À la veille du déconfinement, plusieurs sujets sont encore au coeur des discussions. Le gouvernement a promis un déconfinement progressif et différencié. Édouard Philippe livre ce jeudi la carte définitive sur laquelle se fondera le déconfinement, prenant en compte les régions classées dans le rouge ou dans le vert.Pour déterminer la situation dans les régions, l'exécutif se basera sur trois critères : "Soit que le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de 7 jours reste élevé, ce qui montrerait que la circulation du virus reste active ; soit que les capacités hospitalières régionales en réanimation restent tendues ; soit que le système local de tests et de détection des cas contacts ne soit pas suffisamment prêt", avait indiqué Édouard Philippe le 28 avril à l'Assemblée.Après avoir laissé les ministres s'exprimer, le mot de la fin est revenu à Édouard Philippe. "Nous sommes le 7 mai et il nous reste trois jours pour continuer à se préparer (...) C'est une phase nouvelle du redémarrage de notre vie sociale. Elle demandera de la part de chacun des Françaises et des Français de la responsabilité et de la discipline (...) C'est dans la durée que nous réussirons à maîtriser le virus", martèle Édouard Philippe.Pour le locataire de Matignon, le déconfinement progressif à venir "ne doit pas être une marque de notre relâchement". "Beaucoup de nos concitoyens auront à coeur d'utiliser cette liberté en faisant preuve de vigilance. L'ensemble des mesures présentées sont des mesures qui, parfois, sont très directives et rappellent parfois des sanctions. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est l'esprit de la règle qui compte", a insisté le Premier ministre, entre "maintien de l'équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise de notre vie". "Un équilibre qui ne peut être atteint que si nous nous faisons confiance les uns les autres".Le Premier ministre a insisté sur deux points. "Dans cette épidémie, nous faisons tout pour protéger les plus vulnérables. Il n'y aura pas de confinement obligatoire" pour ces personnes après le 11 mai a-t-il insisté. "Mais je veux dire aux personnes qui se savent vulnérables: continuez, pour votre sécurité, à observer dans la mesure du possible les règles" de ces derniers mois. Pour le chef du gouvernement, "il ne s'agit pas d'ordonner mais de dire qu'il vous revient d'être prudents".Dans le domaine des transports en Île-de-France, "nous allons au moins sur les trois premières semaines imposer des règles strictes pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteur d'épidémie"."A Mayotte, nous avons décidé de retarder le déconfinement pour nous donner tous les moyens de maîtriser l'épidémie", a déclaré Édouard Philippe. Il a par ailleurs indiqué que les interdictions d'arrivées dans tous les territoires ultramarins seront maintenues "au-delà du 11 mai" avec "obligation de quatorzaine".Le locataire de Matignon a profité de son allocution pour présenter la nouvelle carte de déconfinement. Un déconfinement qui sera "plus strict" selon la couleur des départements. "Actuellement, le pays est divisé en deux (…) Dans la majeure partie nous avons réussi à freiner la vague épidémique (...) ce sont les départements verts". Ces départements pourront envisager une nouvelle étape de déconfinement à compter du 11 juin "s'ils se maintiennent en vert les trois prochaines semaines". "Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, ce sont les départements rouges. Le déconfinement y est possible avec certaines restrictions : pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins".Edouard Philippe l'a confirmé: "la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai". Pour le Premier ministre, "c'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie". Il parle d'une "bonne nouvelle pour la France, pour les Français". Ce déconfinement sera progressif a-t-il ajouté, confirmant qu'il va durer "plusieurs semaines"



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur