A la Une ... Déconfinement : Les députés LREM veulent une "protection juridique" pour les maires À l’approche du déconfinement, des élus LREM veulent une plus grande "protection juridique" pour les maires et les personnes dépositaires d'une mission de service public. Ils craignent les plaintes qui pourraient survenir après certaines mesures de déconfinement.

Les maires de La Réunion qui ne veulent pas prendre la responsabilité d’ouvrir les écoles le 18 mai vont pouvoir respirer. 138 députés et 19 sénateurs de La République en marche (LREM) sont à l'initiative d'une tribune intitulée "La reprise de l'école est notre exigence, la protection juridique des maires également" publiée dimanche 3 mai dans le JDD. Tribune transformée en dispositif soumis au vote du parlement.



Cette adaptation de législation pour protéger les maires pénalement, mais aussi toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement, a été adoptée hier au Sénat. La chambre haute a étendu ce dispositif aux employeurs, élus locaux et fonctionnaires qui seront amenés à prendre des mesures pour permettre la sortie du confinement. Aujourd’hui c’est l’Assemblée nationale qui va se pencher dessus. L’objectif est de soulager les édiles en leur offrant une protection juridique.



Une loi pour couvrir ses arrières estime l’opposition



Forcément, cette mesure fait grincer des dents. Du côté de l’opposition, si déresponsabiliser les maires ne choque pas, c’est plutôt le fait qu’elle soit étendue à toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement qui pose problème. En clair, le gouvernement veut se protéger des poursuites pénales, souvent déjà engagées, affirment certains responsables politiques et juristes.



C’est le cas de l’avocat parisien Arié Alimi qui a posté sur Twitter une réponse à la députée Aurore Bergé qui porte ce projet.

Il semblerait que les plaintes pénales dans le cadre des manquements face à l'épidémie soient à ce point prises au sérieux, que le gouvernement cherche à modifier les incriminations pénales #loisSurMesure https://t.co/3qlFVNpJX0 — Arié Alimi (@AA_Avocats) May 3, 2020

Une conviction partagée par Régis de Castelnau, avocat également, qui affirme que les maires ne sont pas exposés contrairement au gouvernement. L’avocat développe longuement son propos sur son blog

Et voilà l’amnistie préventive maintenant !

Au prétexte de protéger les maires (qui ne sont pas exposés) on veut mettre rétroactivement à l’abri du juge les criminels et les incapables de la bande à Macron.

C’est simplement une forfaiture ! #ConfinementJour47 #MacronDestitution https://t.co/wUsASOBjaV — Régis De Castelnau (@R_DeCastelnau) May 3, 2020

Du côté de l’opposition, c’est Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise qui a été le premier à réagir.

"Nous allons déposer une loi pour couvrir nos arrières et éviter les procès". #TraduisonsLes https://t.co/jIGcdG2kc7 — Antoine Léaument (@ALeaument) May 3, 2020

De son côté, Édouard Philippe émet des réserves concernant cette demande.

Préciser la loi, rappeler la jurisprudence, qui oblige le juge à tenir compte des moyens disponibles et de l’état des connaissances au moment où l’on a agi, ou pas agi ? Oui. Atténuer la responsabilité ? Je suis nettement plus réservé. https://t.co/9iAa9vVrQ1 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 4, 2020

Toutefois, le Premier ministre laisse le soin au Parlement de trancher sur cette question.



Le Sénat a également confirmé la date du 10 juillet préconisé par la commission comme terme de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire qui devait s’étendre au 24 juillet au départ. Gaëtan Dumuids Lu 351 fois Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur