A la Une .. Déconfinement: Le gouvernement publie un guide du télétravail En vue de promouvoir le télétravail et d'en préciser les conditions, le ministère du travail a publié samedi 9 mai un guide, en attendant des négociations réclamées par les partenaires sociaux. Par Sarah Minatchy - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 19:23 | Lu 241 fois





Le télétravail doit être privilégié lorsque possible, même après le début du déconfinement, aussi le ministère du travail a-t-il publié ce samedi un court guide , rappelant les termes de la loi de 2017, puis présentant des cas pratiques sous forme de questions/réponses.Durant le confinement, 39% des salariés d'entreprises de plus de 10 personnes ont télétravaillé, dont la moitié expérimentait cette organisation du travail pour la première fois. Selon un sondage publié début mai, 75% des télétravailleurs souhaitent poursuivre ce mode d'organisation, à temps complet ou ponctuellement.Le guide du gouvernement rappelle que l'employeur peut imposer le télétravail dans le cadre d'un risque épidémique, mais peut aussi le refuser, s'il estime "que les conditions de reprise d'activité sont conformes aux consignes sanitaires sur votre lieu de travail". Petit bémol: depuis mi-mars, l'employeur refusant le télétravail doit cependant "démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l'activité".Pour que la reprise se fasse sur le lieu de travail, il faudra que l'entreprise se conforme aux conditions figurant dans le protocole national de déconfinement