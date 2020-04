Déconfinement : Le gouvernement annonce la distribution de masques à partir du 4 mai

Des masques grand public seront distribués aux Français à partir du 4 mai en préparation pour le déconfinement prévu le 11 mai. C’est la secrétaire d’État à l’économie, Agnès Pannier-Runacher qui l’a annoncé dans une interview pour les Échos.



Il s’agira d’opter pour les "canaux de distribution les mieux adaptés" ; cette semaine avant le déconfinement servant donc de "premières expérimentations". Parmi les modes de distribution possibles, se trouvent les pharmaciens, mairies, la grande distribution, les buralistes, etc.



Une manière de tester donc, afin d’éviter le surstockage, à savoir trop de masques stockés chez l’un qui pourrait créer une rupture de stock chez un autre. Et l’encadrement des prix de vente "n’est pas d’actualité", selon Agnès Pannier-Runacher.



La semaine dernière, ce sont 10 millions de masques qui ont pu être fabriqués ; le but est de "dépasser 25 millions de masques lavables par semaine fin avril", précise la secrétaire d’État.