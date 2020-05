A la Une . Déconfinement: "Le face à face éducatif est indispensable pour faire progresser le niveau" Les marmailles devraient reprendre le chemin de l’école le 18 mai prochain d’après le plan de déconfinement du gouvernement. Mais à La Réunion, une dizaine de communes ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne rouvriront pas leurs écoles de si tôt. À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, le recteur Vêlayoudom Marimoutou fait le point, aux côtés de Jacques Billant, préfet de La Réunion, et de Martine Ladoucette, directrice de l’Agence Régionale de Santé. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 21:00 | Lu 523 fois

"Je ne pense pas que cela pose un problème. Nous avons encore un peu de temps devant nous, et je pense que l’ensemble des maires des communes de La Réunion participerons à cette reprise le 18 mai." indiquait Vêlayoudom Marimoutou la semaine dernière, et alors que seules les communes de Saint-Joseph et de Bras-Panon avaient annoncé leur volonté de garder leurs écoles fermées.



Depuis, contrairement à ce que "pensait" le recteur, 8 autres communes ont affirmé qu’elles ne rouvriront pas leurs établissements scolaires, ne s’estimant pas suffisamment préparées face à un protocole sanitaire trop contraignant voire insuffisant.



Au lendemain de la prise de parole du Premier Ministre Edouard Philippe, Vêlayoudom Marimoutou s’exprime à nouveau pour faire le point, aux côtés de Jacques Billant, préfet de La Réunion, et de Martine Ladoucette, directrice de l’ARS.

"La situation sanitaire à La Réunion nous met dans de bonnes conditions pour la reprise scolaire". Le recteur le réaffirme ce vendredi: "le retour à l’école est un impératif pédagogique et de justice sociale". Le face à face pédagogique apparait donc indispensable pour faire progresser le niveau, indique-t-il.



Le protocole sanitaire strict, document de référence établi par le gouvernement pour l'ouverture des écoles, sert de base aux équipes éducatives qui travaillent étroitement avec les communes et autres collectivités.



"Nous ne partons pas de rien, déjà 43 écoles et 10 collèges sont ouverts pendant le confinement pour les enfants des personnels soignants".



"Ce n'est pas une rentrée mais reprise progressive". Le 14 mai, le personnel va reprendre le travail sous forme d’échanges et de formations avant un accueil des élèves le 18 mai.



Les classes de grandes sections, CP et CM2 sont prioritaires ainsi que les élèves en situation de handicap, les enfants des personnes indispensables à la reprise et sans solution de garde mais aussi les élèves en décrochage scolaire.



Les classes de grande section accueilleront un maximum de 10 élèves, 15 pour les classes élémentaires. Des classes multi-niveau pourraient aussi ouvrir.



A l’attention des maires qui ont annoncé ne pas rouvrir les établissements scolaires le 18 mai, le recteur indique : "nous avons encore une semaine pour travailler avec les communes". "Les communes refusant d'ouvrir les écoles ne seront sanctionnées pour l'instant", ajoute le préfet.



163 écoles ouvriront le 18 mai, soit 30% des établissements de l'île.



Les parents seront informés directement par les directeurs d'établissement pour la reprise et sont libres de garder les enfants à la maison. "Nous veillerons à la continuité pédagogique c’est une obligation d’instruction".



Les collèges doivent accueillir les 6e, 5e et 3e le 18 mai.



Un bilan sanitaire en fin mai sera réalisé pour étudier la reprise dans les lycées le 2 juin.



"L’enjeu n’est pas forcément de finir les programmes mais d’assurer les connaissances nécessaires pour poursuivre la scolarité dans de bonnes conditions", conclut le recteur.