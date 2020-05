La grande Une Déconfinement : C’est le grand jour ! Après 2 mois de confinement, les Réunionnais retrouvent enfin la liberté aujourd’hui. Si le déconfinement ne signifie pas retour à la normale, cette étape permet de se déplacer librement et reprendre certaines habitudes.

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 06:07 | Lu 1020 fois

54 jours! Depuis 54 interminables jours, les Français sont assignés à résidence en raison de l’épidémie de Covid-19. À La Réunion, le premier cas a été signalé le 11 mars, soit 6 jours avant le confinement. Cette mesure a ainsi permis d’éviter une flambée épidémique puisque l’île en est restée à 431 cas et ne compte aucun décès. La Réunion est le seul département français à ne pas avoir perdu l’un des siens.



Mais ce lundi 11 mai ne signifie pas pour autant retour à la normale. S’il n’est désormais plus nécessaire de remplir les attestations dérogatoires de déplacement, d’autres mesures sanitaires restent en place. Le respect des distances de sécurité et des gestes barrières est toujours d’actualité. Le port du masque est obligatoire dans tous les transports en commun.



Les commerces vont enfin pouvoir lever leurs rideaux métalliques. Ceux-ci doivent respecter un cahier des charges très strict. Les commerçants doivent s’assurer de limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans un même espace afin de respecter la jauge maximale d’une personne pour 4 m2. Ils peuvent également exiger le port du masque à leurs clients. Certains, comme les commerçants de St-Joseph annoncent qu’ils fourniront du gel hydroalcoolique à leurs clients. Les bars, restaurants, clubs resteront fermés, au moins jusqu’à la fin du mois.



L’accès aux plages et aux sentiers est autorisé, mais sous conditions. Il est dorénavant possible de s’y baigner, s’y promener, y faire du sport, pratiquer des activités nautiques ou encore pêcher, mais il n’est pas possible d’y poser sa serviette pour bronzer. Le volley y est également interdit. Les pique-niques sont autorisés dans une limite de 10 personnes, sauf dans les lieux très fréquentés comme la plage de l’Ermitage ou Grand-Anse.



Les médiathèques, bibliothèques et petits musées seront ouverts, à la différence des grands musées régionaux qui devront attendre le 1er juin. Les lieux de cultes pourront ouvrir, mais limiter à 10 personnes maximum. Les cérémonies religieuses publiques restent interdites, à l’exception des rites funéraires dans la limite de 20 personnes.



Concernant les administrations publiques, celles-ci vont rouvrir progressivement. Les mairies ouvrent petit à petit leurs services en fonction d’un calendrier qui leur est propre. La CAF, la CGSS, les centres d’impôts n’ouvriront pas leurs portes aujourd’hui, les démarches dématérialisées restant l’usage.



Les crèches vont pourront accueillir une dizaine d’enfants au maximum et le personnel devra être muni d’un masque. Enfin reste la rentrée scolaire d’ici une semaine. Certaines communes ont prévu d’accueillir les élèves, d’autres refusent encore.