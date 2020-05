A la Une . Déconfinement: Blanquer fait le point sur le retour à l’école Le Premier ministre fait le point sur le déconfinement prévu le 11 mai et apporte des précisions sur le retour à l’école des élèves, alors que plusieurs communes de métropole et de La Réunion ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne rouvriront pas leurs établissements. Par SI - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 20:05 | Lu 713 fois





Ce jeudi, Jean-Michel Blanquer apporte des précisions sur les conditions de ce retour à l’école. Il a tout d'abord justifié le choix du gouvernement de rouvrir les écoles le 11 mai. Pour le ministre de l'Éducation nationale, "cette décision obéit à un impératif pédagogique" mais aussi "social". "Nous considérons que les enfants ne doivent pas rester sans contact physiquement avec l'école entre le mois de mars et le mois de septembre".



Jean-Michel Blanquer confirme ensuite qu'entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée ou plutôt "la reprise" la semaine prochaine. "Nous travaillons encore avec les 10 % restants. Ce travail devrait permettre des ouvertures au cours de la semaine suivante. Nous avons ainsi 80 à 85 % des 50500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine", précise-t-il, soit "un peu plus d'un million d'élèves qui reviendront dans leur classe", avec pour les accueillir "environ 130.000 professeurs".



Concernant les collèges, ces derniers pourront ouvrir à compter du 18 mai mais seulement dans les départements dits verts, comme celui de La Réunion. Pas plus de 15 élèves à la fois dans les classes, distribution de gel hydro-alcoolique dans les écoles et collèges, ainsi que des masques pour les collégiens, c’est ce qu’avait annoncé Edouard Philippe la semaine dernière lors de la présentation du plan de déconfinement devant l’Assemblée nationale. Ce jeudi, Jean-Michel Blanquer apporte des précisions sur les conditions de ce retour à l’école. Il a tout d'abord justifié le choix du gouvernement de rouvrir les écoles le 11 mai. Pour le ministre de l'Éducation nationale, "cette décision obéit à un impératif pédagogique" mais aussi "social". "Nous considérons que les enfants ne doivent pas rester sans contact physiquement avec l'école entre le mois de mars et le mois de septembre".Jean-Michel Blanquer confirme ensuite qu'entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée ou plutôt "la reprise" la semaine prochaine. "Nous travaillons encore avec les 10 % restants. Ce travail devrait permettre des ouvertures au cours de la semaine suivante. Nous avons ainsi 80 à 85 % des 50500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine", précise-t-il, soit "un peu plus d'un million d'élèves qui reviendront dans leur classe", avec pour les accueillir "environ 130.000 professeurs".Concernant les collèges, ces derniers pourront ouvrir à compter du 18 mai mais seulement dans les départements dits verts, comme celui de La Réunion.