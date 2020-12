Rubrique sponsorisée Déco : les tendances pour les fêtes 2020

La magie de Noël et des fêtes sera au rendez-vous pour cette année 2020 si particulière avec ses grandes tendances inspirées par la situation sanitaire et économique. La mode sera au naturel et au DIY ( Do It Yourself)... Par Zinfos974 - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 07:22 | Lu 323 fois





Un Noël respectueux de la planète



Anticiper pour la déco va s'imposer cette année car il va falloir se montrer créatif et sortir les bombes de peinture, ciseaux, aiguilles et colle...



La déco scandinave, qui privilégie le blanc et le bois sera très en vogue. Dès maintenant il faut aller ramasser ( des graines de filaos par exemple ou des noix de coco ) à bomber en blanc ou argenté ou encore à enduire de vernis pailleté. Pensez également aux fibres de coco qui font de superbes chemin de table naturels.



Ces trouvaillles feront une excellente base de décoration de table de fêtes, recyclables, utilisables pour Noël et le Réveillon, à pas cher ! La petite astuce est d'associer des végétaux, des éléments customisés et des bougies. Les tables se parent instantanément de magie de Noël.



Les couleurs de Noël 2020: le blanc, l’argent et les teintes pastel



Une couleur traditionnelle résiste cette année : le vert alors que le rouge s'efface. Le blanc, l'argent et le pastel arrivent en fanfare. Un sapin blanc paré d'argent et de rose pale ou de bleu ciel est le must have !



Et le orange qui s'invite à la fête



Inattendu, le orange sera sur les sapins et les tables... Une couleur qui se marrie particulièrement bien avec le doré, mais sans en abuser.



