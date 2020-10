Rubrique sponsorisée Déco : les incontournables 2020/2021

On recycle et surtout on revient à de grands basiques… La déco en 2020 joue sur les matières, les grands gagnants étant le velours, la laine bouclée, les imprimés floraux sur fond de teintes minérales mais aussi la céramique et le cannage. Nos intérieurs créoles vont adorer ! Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 10:58 | Lu 114 fois

Du tout doux dans la case !

Le cocooning a ses vertus et certaines matières s’avèrent indispensables en cette saison pour vivre heureux lové dans son canapé… La laine bouclée s’invite sur les fauteuils, les chaises, le canapé, les coussins. Osez le blanc, chic suprême pour cette matière qui avait la côte dans les intérieurs de nos grands-mères.



L’autre matière phare en 2020 est le velours qui a fait son grand come back. Cette matière a le pouvoir de réchauffer une atmosphère en deux coussins. Gros coup de coeur pour le velours côtelé, qui en 2021 sera le must have !



Le seconde main ou l’art de prolonger les objets

La récup est ultra tendance et s’affiche fièrement partout dans les intérieurs. Chiner dans les brocantes devient un art et les transformer un plaisir. Repeindre, transformer des palettes, reconstituer des lots de vaisselles : les fans de décoration peuvent laisser libre court à leur imagination et créer des pièces uniques souvent à petits coûts.



Allant de pair avec le seconde main, le slow design s’impose également. Terminée la surconsommation : la tendance est de favoriser les matières naturelles comme le rotin, le bois ou l’osier. Ces grands indémodables qui s’accordent avec toutes les couleurs et perdurent dans le temps s’imposent dans les objets du quotidien de la salle de bain à la cuisine en passant par le salon.

La céramique et le cannage reviennent

La bonne vieille céramique de nos grands-mères revient dans les cuisines mais également dans les objets de décoration. Vaisselle, lampe, pot de fleurs : cette matière noble est partout, jouant la touche couleur ou tout simplement les tons neutres, plus bruts et authentiques. Le cannage qui lui aussi était plébiscité par nos aïeux est partout, très à l’aise dans les intérieurs créoles.



L’imprimé floral ou marin à oser !

Si les murs aujourd’hui se parent de blanc, la touche couleur viendra des papiers imprimés. Les motifs floraux sont actuellement la grande tendance, d’autant plus que le vert a fait son retour.

Un beau clin d’oeil au passé et intérieurs de nos grands-mères qui osaient ces fameux imprimés muraux.





