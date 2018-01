Déclaré disparu par la police, son corps reposait déjà à la morgue

Jonas Iganache a été déclaré disparu par la police en fin de semaine dernière, un avis de recherche avait été diffusé. Mais le malheureux est décédé le 16 janvier, dans des circonstances peu claires.



Jonas Iganache a quitté son domicile le 13 janvier, et n'y a jamais réapparu vivant. Son corps inanimé a été pris en charge près du petit marché à Saint-Denis par les pompiers trois jours après, et amené à la morgue, où le médecin légiste n'a pu conclure à une mort naturelle. Aucun papier n'étant sur le corps de Jonas Iganache, il fut impossible de l'identifier, et pourtant, personne ne l'a signalé, rapporte ce matin Le Quotidien.



Une mort suspecte, donc, dont les autorités n'ont eu connaissance, un dysfonctionnement qui devrait logiquement donner lieu à enquête interne. La famille du défunt a formellement reconnu le corps, reste à comprendre les circonstances du décès.