Déclaration du Comité Central du samedi 14 janvier 2023

Le 14 janvier 2023 au Port, réuni pour la première fois cette année, le Comité Central du Parti Communiste Réunionnais a adopté la déclaration suivante:



Selon tous les observateurs, l'année qui commence ne verra pas la situation de La Réunion s'améliorer, ni sur le plan économique et social, ni sur le plan de l'environnement. Or, cela fait de nombreuses années que la majorité de la population pâtit du manque de travail, de logement, de la vie chère, pendant que notre biodiversité se dégrade, avec le risque de perdre notre label à l'Unesco.

Tout cela est la conséquence des politiques inadaptées mises en oeuvre dans notre pays par les différents gouvernements qui se sont succédés à Paris. Ayons l'intelligence et la force d'y mettre un terme, comme le réclament les Présidents-es des Régions ultra-périphériques, signataires, en décembre dernier, de "l'Appel de Fort-de-France"qui demande au Président de La République une nouvelle politique pour nos territoires.



En ce qui nous concerne, cette nouvelle politique doit venir de la volonté des Réunionnaises et des Réunionnais. Il nous appartient donc d'élaborer, collectivement, un projet global et cohérent de développement, destiné à bâtir ensemble l'avenir de notre pays. La Conférence Territoriale, élargie aux forces vives de La Réunion, est la structure la mieux adaptée pour faire émerger ce projet réunionnais.



A cette fin, nous nous félicitons que la Présidente de la Région-Réunion, Huguette Bello, a annoncé la convocation de la Conférence Territoriale en début d’année 2023. Nous saluons cette initiative et demandons aux Réunionnaises et aux Réunionnais de participer, autant qu'il leur sera possible, à l'élaboration du projet qui devra être, ensuite, transmis au gouvernement pour en faire, une loi- programme pour les dix ans à venir. Faisons confiance à nos compatriotes qui veulent être utiles à leur pays.



Sur le plan international, nous devons être, comme nous l'avons toujours été, solidaires des peuples en lutte pour leur liberté et leur dignité. Nous pensons en particulier aux Chagossiens mais aussi aux Palestiniens, victimes de l'apartheid et du colonialisme. Nous soutenons aussi les efforts du Mouvement mondial pour la Paix qui réclame la fin des guerres et des conflits armées partout où ils sévissent. L'Humanité a des défis importants à relever comme la famine, la grande pauvreté, l'éducation des enfants et le respect des droits de la femme. C'est ensemble que nous réussirons.



Enfin, et d'une manière générale, le mode de production et de consommation contemporain met gravement en danger la vie sur la planète. Actuellement, on produit, non pas pour satisfaire les besoins de l'humanité, mais pour réaliser le plus de profits possibles. A cette fin, on exploite les hommes, les femmes et les enfants. On pille les ressources de la terre et des océans. Les conséquences sont déjà dramatiques : intempéries violentes, montées des océans, sécheresse, incendies, des populations de plus en plus nombreuses menacées dans leur existence.



Ce mode d'exploitation mortifère du capitalisme et de la spéculation financière doit cesser. L'apologie des milliardaires est une honte. Il faut valoriser le travail, les travailleurs, mieux partager les richesses.



Le 14 janvier 2023,

Au Port

Le Comité Central du

Parti Communiste Réunionnais