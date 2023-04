Déclaration des revenus 2022 - Réception du public

La Mairie de Saint-Leu accompagne les contribuables dans leurs démarches déclaratives des revenus 2022 jusqu’au 8 juin 2023.



La réception a lieu sans rendez-vous tous les jours à l’Hôtel de Ville de Saint-Leu de 8h00 à 15h30 du lundi au jeudi, et jusqu'à 14h30 les vendredis.



Des permanences sont également mises en place à la Mairie Annexe de Piton Saint-Leu, soit en journée continue, soit les après-midi, sans rendez-vous :

- de 13h00 à 14h30 : les vendredis 21 avril, 28 avril et 12 mai 2023 ;

- de 13h00 à 15h30 : les jeudis 27 avril et 11 mai 2023 ainsi que le mardi 2 mai 2023 ;

- en journée continue de 8h00 à 15h30 : les 16 mai, 23 mai, 25 mai, 1er juin, 6 juin et 8 juin 2023. Le vendredi 2 juin 2023, la réception se déroulera de 8h00 à 14h30.



La population pourra également bénéficier de l’assistance des agents communaux des Maisons France Services de La Chaloupe et du Plate Saint-Leu, à partir du 02 mai 2023 en journée continue et toujours sans rendez-vous.





