Communiqué Déclaration de patrimoine de Thierry Robert : "La Société Civile de Saint-Leu" satisfaite





La Société Civile de Saint-Leu se félicite de la décision de La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), de transmettre au Procureur de la République de Paris le dossier patrimonial du député et ex-maire de Saint-Leu.



En effet, après avoir procédé à l’examen de la déclaration de situation patrimoniale de Thierry Robert, la Haute Autorité estime qu’il existe en l’état un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de cette déclaration, du fait de l’omission d’une partie substantielle de son patrimoine. Ces faits, selon la HATVP, sont susceptibles de constituer des infractions pénales.



Thierry Robert a donc, une fois encore peut-être, trompé les électeurs de sa circonscription quant à la valeur réelle de son patrimoine.

Il est vrai que depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, la Société Civile de Saint-Leu, consciente des risques et des suspicions qui pesaient sur le député, n'a cessé de signaler et d'alerter la HATVP, ainsi que l'Assemblée Nationale et les différents organes de presse sur cette situation des plus incohérente.



Entre activité professionnelle incompatible avec le mandat de parlementaire et déclaration non exhaustive du patrimoine, tout porterais à croire qu'il y a anguille sous roche.



La Société Civile de Saint-Leu estime par ailleurs que cette décision de la HATVP n'est probablement que le début d'une procédure qui va permettre aux Reunionnais et aux Saint-Leusiens en particuliers de découvrir au fur et à mesure le vrai visage du député Thierry Robert, un homme avide de pouvoir, de notoriété et d'argent.



