A la Une . Déclaration de patrimoine : Thierry Robert confiant

Suite à la décision de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le député Thierry Robert réagit. La Haute Autorité a annoncé lundi saisir la justice concernant la déclaration de patrimoine du député de La Réunion. Elle évoque notamment "un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de cette déclaration, du fait de l’omission d’une partie substantielle du patrimoine". Voici le communiqué complet de Thierry Robert:



"Depuis que je suis Député, j’ai eu à faire, trois déclarations à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique : une au début de mon premier mandat, une à la fin du premier mandat et une au début de mon deuxième mandat.



Lors de la première déclaration, la HATVP avait saisi le Procureur qui, après enquête, vient de classer sans suite ce dossier, en précisant : " Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ".



Malgré tout, c’est pour les mêmes raisons que la HATVP décide de saisir le procureur sur ma deuxième déclaration de patrimoine, effectuée à l’issue de mon premier mandat de Député.



Lors de ma deuxième déclaration de patrimoine, j’ai sollicité les services de la HATVP, pour que, face à mon patrimoine complexe, ils puissent m’accompagner dans la rédaction de ma deuxième déclaration de patrimoine (courrier en date du 28 Novembre 2016, transmis à la presse ce soir). À ce jour, je n’ai reçu aucune réponse.



Suite à une rencontre avec la HATVP, j’ai pu répondre à toutes les interrogations de l’autorité (courrier en date du 5 Février 2018, transmis à la presse ce soir.



Malgré tout, la HATVP a décidé de saisir à nouveau le Procureur. En tout état de cause, la même situation issue de ma première déclaration de patrimoine semble se reproduire. Ce sont les mêmes résultats qui sont donc attendus.



Thierry ROBERT,

Député de la 7ème circonscription de La Réunion" "Depuis que je suis Député, j’ai eu à faire, trois déclarations à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique : une au début de mon premier mandat, une à la fin du premier mandat et une au début de mon deuxième mandat.Lors de la première déclaration, la HATVP avait saisi le Procureur qui, après enquête, vient de classer sans suite ce dossier, en précisant : " Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ".Malgré tout, c’est pour les mêmes raisons que la HATVP décide de saisir le procureur sur ma deuxième déclaration de patrimoine, effectuée à l’issue de mon premier mandat de Député.Lors de ma deuxième déclaration de patrimoine, j’ai sollicité les services de la HATVP, pour que, face à mon patrimoine complexe, ils puissent m’accompagner dans la rédaction de ma deuxième déclaration de patrimoine (courrier en date du 28 Novembre 2016, transmis à la presse ce soir). À ce jour, je n’ai reçu aucune réponse.Suite à une rencontre avec la HATVP, j’ai pu répondre à toutes les interrogations de l’autorité (courrier en date du 5 Février 2018, transmis à la presse ce soir.Malgré tout, la HATVP a décidé de saisir à nouveau le Procureur. En tout état de cause, la même situation issue de ma première déclaration de patrimoine semble se reproduire. Ce sont les mêmes résultats qui sont donc attendus.Thierry ROBERT,Député de la 7ème circonscription de La Réunion" A.D Lu 881 fois





Dans la même rubrique : < > St-Denis : Un réseau hôtelier de prostitution démantelé Traitement des déchets : Le tribunal administratif rejette le recours en annulation de la CIREST contre la CINOR