Déclaration d’intention – Création d’une chaîne de refoulement d’eau dans les Hauts de l’Ouest

Sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinaires des éleveurs,

Distribuer de l’eau brute vers les communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu,

Améliorer la couverture DFCI dans les Hauts de l’Ouest.

Pour toutes contributions : declaration-dintention.deau@cg974.fr

Déclaration d’intention relative au projet de « Création d’une chaîne de refoulement d’eau dans les Hauts de l’Ouest »(Article L 121-18 du Code de l’Environnement)La présente opération s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement hydraulique et de développement équilibrée du territoire poursuivie par le Département de La Réunion depuis maintenant plusieurs décennies. Elle concerne notamment le développement rural, territorial et humain de la cinquième microrégion que constituent les Hauts de l’île.Cette opération est identifiée dans le Plan d’actions pour l’amélioration des conditions d’alimentation en eau des Hauts et des zones isolées de l’île.Elle porte spécifiquement sur la création d’une chaîne de refoulement d’eau depuis le réservoir RF6 du périmètre irrigué du Littoral Ouest (ILO) jusqu’à 1880 mètres d’altitude permettant de sécuriser l’alimentation en eau des retenues collinaires des éleveurs des Hauts de l’Ouest et d’améliorer la couverture Défense de la Forêt Contre les Incendies dans la zone.Par ailleurs, cette opération répond aussi aux besoins en eau brute sur les communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu, au-delà de 1300m d’altitude.Les 3 objectifs majeurs du projet sont donc les suivants :