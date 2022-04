Décisions du Bureau Communautaire du TCO du 4 avril 2022

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du TCO, par souci d’optimisation, de préservation des revêtements et de limitation des nuisances de chantier pour les usagers et les riverains, ont voté les co-maîtrises d’ouvrage entre le TCO et la Région Réunion pour des travaux à effectuer sur la RN1E et entre le TCO et la commune de Le Port. Ils ont également acté la participation de la communauté d’agglomération à l’organisation par l’Ecole d’Architecture de La Réunion, d’un colloque international sur la recherche en pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères dans les espaces tropicaux.





