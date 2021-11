Culture Décibel Live : Un concert à suivre en direct ce jeudi

Le Décibel Live sera à retrouver ce jeudi 11 novembre de 12h à 18h sur RSL Radio. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 19:10

DJ Go, DJ Geof, DJ Sam, DJ Lionel, Yo K'Ling et Patrice vous feront danser ce jeudi 11 novembre entre midi et 18 heures.



Le mix sera à retrouver sur RSL Radio FM grâce à la Team Décibel Animation, La Zoone et le Kartel Prod.



