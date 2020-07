Société Déchets sauvages : Les associations s'unissent pour mieux sensibiliser

Quatre actions ont été menées ces deux derniers mois dans quatre communes. C'est l'initiative de plusieurs associations qui ont uni leurs force dans le projet "Kolportaj". Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 10:30 | Lu 472 fois

Ramasser et sensibiliser. Plusieurs associations ont lancé le projet Kolportaj dans le but de combattre la problématique des déchets sauvages à La Réunion. En juin et juillet, ce sont déjà quatre actions de ramassage de déchets qui ont été menées au Tampon, à Saint-Benoît, à La Possession et à Saint-Louis. Des collectes et ramassages, sur terre et dans la mer ont permis de nettoyer les sites et des pesées, prises de parole, tris et échanges avaient pour but de sensibiliser à la fois les participants et la population. À Saint-Benoît, par exemple, 216 kilos de déchets provenant de l’océan on été ramassés en 3 heures. Le tri a permis de noter la diversité des déchets et que 87%, selon l’Observatoire marin de La Réunion, serait recyclable.



Le projet a été impulsé par l’association GRANDDIR (Groupement régional des acteurs de l’éducation à l’environnement pour un développement durable de l’Île de La Réunion) et coordonné par l’ONG l’Homme et l’Environnement La Réunion. Les actions ont également été menées en collaboration avec la CASUD, le TCO et la CIREST.



Une cinquantaine d’actions sont prévues d’ici l’année prochaine dans le cadre du projet Kolportaj 2.







