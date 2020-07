Des solutions existent pour vos déchets relevant de la Responsabilité Elargie du Producteur REP *



Vous êtes un particulier et vous souhaitez vous débarrasser de vos produits usagés, de vos déchets en lien avec la filière REP :



batteries automobiles et industrielles, pneumatiques, piles et accumulateurs portables, mobiliers, équipements électriques et électroniques, lampes, déchets d'activité de soins à risques infectieux pour les patients en auto-traitement, panneaux photovoltaïques, ...



Vous trouverez ICI les bons réflexes à adopter !



*La REP c’est l’obligation qui impose aux professionnels (producteurs et distributeurs) d’organiser la collecte et le traitement des produits qu’ils mettent sur le marché.