A la Une ... Déchets de poissons jetés en mer: Les associations demandent une enquête





Selon l’ancien salarié à l’origine de cette nouvelle hypothèse, la société Réunimer, détenteur de l’armement Enez, aurait entre 2009 et 2012 rejeté plusieurs tonnes de déchets organiques toutes les deux semaines dans la baie de Saint-Paul. Or un arrêté préfectoral pris en juillet 2012 interdit le rejet en mer de produits de la mer à l’intérieur des 2,5 miles nautiques. Un acte que le pêcheur juge donc illégal et responsable d’avoir servi de garde-manger pour les requins. La réponse de Reunimer : aucun déchet n’a été rejeté dans la baie de Saint-Paul. De plus, les rejets ont pris fin en 2011.



En mai dernier, c’est le militant écologiste Didier Dérand, qui s’indigne à son tour et adresse un courrier à la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), pointant du doigt la société de pêche. Mais la réponse ne lui convient pas : les rejets étaient légaux, car effectués au-delà des 2,5 miles nautiques à partir de 2012. Didier Dérand tenait donc à préciser, dans une



Le collectif des associations ASPAS, Longitude 181, Requin Intégration, Sauvegarde des Requins, Sea Shepherd, Tendua et Vagues demande donc au Préfet "de saisir le procureur afin de faire afin d’enquêter sur cette pollution, le rôle vraisemblable de ces rejets dans les accidents de requins et l’étonnante bienveillance ou cécité dont on fait preuve les services de la DMSOI".

