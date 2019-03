Déchets: Un "plogging" organisé ce samedi sur la plage de Trou d'eau

À l'initiative d'étudiants en Staps du campus du Tampon, un plogging (contraction de "jogging" et de "plocka upp", ramasser en suédois) est organisé ce samedi matin. Le rendez-vous est fixé à 10 heures devant la Bodega, à Trou d'eau. Objectif : faire du sport tout en nettoyant la plage."Soyez muni de sacs poubelles et de gants. Prévoyez de l’eau pour vous hydrater !", indiquent les organisateurs qui comptent "sur tous les jeunes comme [eux] pour venir en aide et nettoyer au maximum notre île".Et pour ceux qui le souhaitent, un dress code "blanc et vert" avec chapeau est le bienvenu. Quoiqu'il en soit, il faudra se protéger du soleil.Pour rappel, en janvier dernier, le plogging organisé par le "collectif pour le climat Réunion" à Saint-Leu avait fini accroupi, tant la quantité de déchets à ramasser était importante.--Le lien vers l'événement : www.facebook.com/events/2259037501004851/