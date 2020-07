Déchèteries et Trokali : retour au fonctionnement habituel ce lundi 13 juillet

Vos déchèteries et Trokali vous accueilleront aux jours et horaires habituels comme auparavant.

Une seule différence impérative vu le contexte actuel : le respect des mesures de prévention sanitaire, pour votre santé et celles des autres usagers et agents d’accueil.







Jours et horaires d’ouverture

Du lundi au samedi, de 8h30 à 17h30

Le dimanche de 8h à 12h30



Les mesures sanitaires à respecter

Port du masque toujours recommandé en déchèterie

Port du masque obligatoire et limitation à 2 personnes en même temps en Trokali, où du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition





Des déchèteries proches de chez vous

Après le confinement, les déchèteries ont rouvert progressivement, aux professionnels et aux particuliers avec des modalités et conditions d’accès spécifiques. Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, ce fonctionnement ne sera plus d’actualité à partir du lundi 13 juillet.Afin de renforcer la prévention sanitaire et de mieux vous orienter et accompagner sur le site, les agents filtreront l’entrée pour réguler le flux de personnes sur le site.