Déchèteries : des horaires étendus

Infos pour les professionnels

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 avec réservation en ligne obligatoire via l’application RézAPro.

Le samedi de 8h30 à 17h30 sans réservation.

Le dimanche de 8h30 à 12h30 sans réservation.

Mesures spéciales Covid-19 :

Le port du masque est obligatoire.

Seuls 2 véhicules à la fois pourront accéder à la déchèterie.

L’agent d’accueil ne sera pas en mesure de vous aider, ni de vous accompagner pour vider vos déchets.

Les Trokali resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.





Déchets acceptés

Encombrants

Métaux

Déchets végétaux

Gravats

Placo

DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

Cartons

Emballages à recycler

Piles

Textiles

Néons et lampes

Batteries

Huiles minérales usagées

Déchets refusés

Déchets dangereux : peintures, solvants, bombes aérosol, bouteilles de gaz, extincteurs non démontés, verral, …

Ordures ménagères (À mettre dans vos bacs roulants : bleus ou gris)

VHU (Véhicules Hors d’Usage) ou pièces automobiles polluées

Cadavres d’animaux

DASRI (Déchets d’Activités de soins à Risques Infectieux) et médicaments

Déchèteries de l’Ouest : Des horaires d’ouverture étendus pour les particuliers et les professionnels à partir du lundi 11 mai 2020 indique le Territoire de la Côte Ouest. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO.Le Territoire de la Côte Ouest informe les habitants de l’ouverture de ses déchèteries 7 jours sur 7, dès le 11 mai.Les plages horaires d’ouverture ont été étendues pour les particuliers et les professionnels.L’accueil se fait aux jours et horaires suivants :A noter que les professionnels auront toujours un accès prioritaire sur certaines déchèteries et sur rendez-vous via l’application RézAPro , du lundi au vendredi.Les week-ends, les particuliers et professionnels seront accueillis sans rdv en respectant l’ordre d’arrivée.Retrouvez toutes les modalités d’accès, dont les mesures de sécurité sanitaire notre site internet Les déchèteries suivantes seront ouvertes au public dès le 11 mai 2020 :Elles vous accueillent aux horaires suivants :IMPORTANT – Du lundi au vendredi, les professionnels auront un accès prioritaire aux déchèteries suivantes compte-tenu de leur prise de rdv via l’application RézAPro : Zone Artisanale (Le Port), Etang (Saint-Paul), Capucines (Trois-Bassins), Pointe des Châteaux (Saint-Leu). Les week-ends, les particuliers et professionnels seront accueillis sans rdv en respectant l’ordre d’arrivée.Les déchèteries dédiées aux professionnels à partir du 11 mai sont :Elles vous accueillent :Compte tenu du contexte sanitaire, un dispositif de prévention et de sécurité est mis en place afin de respecter les gestes barrières de lutte contre le Covid-19 et de préserver la santé de chacun. Voici les mesures spéciales mises en place :Quels déchets pouvez-vous apporter en déchèterie ?Pour rappel, les règles sont les mêmes que celles habituellement applicables en déchèterie. Vous pouvez apporter vos déchets en déchèterie, dans la limite de 4 m3 par jour.Nous vous invitons à consulter « la Météo des déchèteries » sur www.tco.re ou sur l’ application du TCO avant de quitter votre domicile. Vous pourrez ainsi vérifier que la déchèterie dans laquelle vous souhaitez vous rendre peut accepter vos déchets.Merci de respecter la file d’attente en déchèterie, les gestes barrières et les consignes données par les agents présents sur site.