Déchèteries | Perturbations possibles à prévoir ce mardi 24 novembre, au niveau des caissons de cartons

En attendant, nous vous recommandons de consulter la Météo des déchèteries, avant de vous déplacer. ► Connectez-vous à la rubrique dédiée sur le site internet du TCO ou consultez l’application smartphone “TCO Agglo”.

Nous vous informons que suite à un incident survenu ce jour au centre de tri , l’organisation des collectes et notamment les évacuations de certains caissons de déchèteries risquent d’être perturbées.Tous les autres services restent fonctionnels.Nos équipes s’attachent à rétablir la situation aussi rapidement que possible, afin de ne pas trop perturber le service en déchèteries. La situation devrait revenir à la normale d’ici demain mardi 23 novembre après-midi, voire ce mercredi matin au plus tard.Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience et de votre compréhension.