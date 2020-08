A la Une . Décès suspect à Ste-Marie: Le conjoint mis hors de cause

Un homme avait été placé en garde à vue suite au décès suspect de sa conjointe dans son domicile de Sainte-Marie mercredi dernier. L’autopsie n’a révélé aucune trace de violence mais le conjoint pourrait être poursuivi pour non assistance à personne en danger. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 07:33 | Lu 795 fois

Cindy est décédée en raison de ses problèmes de santé, c’est ce qu’a révélé l’autopsie pratiquée sur le corps de la défunte. Pas de traces de sévices ni de coups, dès lors, son conjoint qui avait été placé en garde à vue était mis hors de cause.



Mais les poursuites à son encontre pourraient ne pas en rester là. En effet, l’homme était extrêmement alcoolisé au moment du décès de sa compagne, au point de ne pas pouvoir être auditionné le jour même par les gendarmes, comme l'indique la presse écrite.



De plus, à leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre apprennent qu’il est momentanément sorti du domicile. C’est à son retour qu’il est interpellé, alors que l’enquête révèle déjà des tensions au sein du couple.



Le parquet pourrait décider de le poursuivre pour non-assistance à personne en danger.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

