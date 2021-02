A la Une . Décès du syndicaliste Patrice Pounoussamy

Le planteur de canne et syndicaliste Patrice Pounoussamy est décédé. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 08:25 | Lu 1416 fois

Le syndicaliste et planteur de canne Patrice Pounoussamy est décédé. Celui qui a exercé des responsabilités au sein de la CGPER et de l'UNPA s'est engagé de longues années pour défendre les intérêts de ses camarades. Les circonstances de son décès restent à éclaircir.



Les hommages se succèdent :



"La CGPER a eu le regret d’apprendre ce jour le décès de Patrice Pounoussamy. Sa prise de conscience de la nécessité de lutter fut précoce. Jeune agriculteur, il choisit de s’engager au sein de la CGPER, et j’ai la fierté d’avoir été à ses côtés lors de combats importants. Ce sentiment est partagé au sein de la CGPER.



Patrice Pounoussamy fut amené à exercer d’importantes responsabilités au nom de la CGPER : élu à la Chambre d’Agriculture, il fut également président du CPCS. Il avait donc la mission de représenter les planteurs de La Réunion dans les plus hautes instances. En mon nom personnel et au nom de la CGPER, merci à Patrice Pounoussamy pour toutes ces années d’engagements.



Patrice Pounoussamy décida ensuite de prendre du recul vis-à-vis de la CGPER. Planteur, il resta syndicaliste. C’est donc un agriculteur fier de l’être et toujours prêt à s’engager pour défendre ses camarades qui vient de nous quitter.



En mon nom personnel et au nom de la CGPER, j’adresse mes sincères condoléances à la famille de Patrice Pounoussamy, à ses amis et à ses proches."



Le Président de la CGPER

Jean-Michel Moutama



-- "J’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Patrice Pounoussamy. Un homme de terrain discret, mais qui savait se faire entendre avec vivacité pour protéger les intérêts des agriculteurs réunionnais. Homme de dialogue de la CGPER, et de l’UPNA, le syndicaliste s’est notamment battu pour un meilleur salaire des planteurs de canne et une plus grande présence des produits locaux dans nos cantines scolaires. Patrice Pounoussamy était également une voix forte et respectée, lors des réunions de la Commission paritaire de la canne et du sucre (CPCS). Je salue ici son action et son engagement qui resteront marqués dans la mémoire de la canne réunionnaise".



Didier ROBERT

Président de la Région Réunion



--

"J’ai appris avec une vive émotion et beaucoup de tristesse le décès de Patrice Pounoussamy, engagé de nombreuses années durant aux côtés et en faveur des agriculteurs de La Réunion.



Le monde agricole perd un fervent défenseur des planteurs auprès des plus hautes instances, enraciné lui-même à sa terre. Il assumait avec force et détermination les responsabilités qui lui étaient dévolues et savait faire passer ses messages, lors de combats essentiels.



Patrice Pounoussamy aimait viscéralement son île, et était fortement engagé dans la valorisation de l’agriculture et des productions péi.



Au nom des élus du conseil départemental et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille, à ses proches et au monde agricole nos sincères condoléances."



Cyrille Melchior, président du Conseil départemental







