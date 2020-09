A la Une .. Décès du petit Jahden : L'enseignante qui a donné les crêpes condamnée à 12 mois de sursis

L'enseignante qui a donné les deux crêpes qui ont entraîné le décès du petit Jahden comparaissait devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône ce mardi pour homicide involontaire. Condamnée à 12 mois de prison avec sursis, elle a fait part de ses regrets.





Les faits remontent à mars 2018 et se sont déroulés dans le Rhône. Alors que l'école fête le carnaval, l'enseignante demande à Jahden s'il a le droit de manger des crêpes. Le marmaille répond qu'il en mange à la maison, avant d'en obtenir deux. Sauf que les crêpes qu'il mangeait à la maison ne contenaient pas de lait.



Pour la défense, le projet d'accueil individualisé (PAI), qui indiquait les troubles de la santé et les consignes à suivre en cas de problème, n'alertait pas suffisamment sur les dangers encourus.



L'enseignante, qui occupe désormais un poste administratif, a confié en sanglots avoir des regrets tous les jours.



Avant l'audience, la mère du petit garçon confiait à RTL : "Comment on peut donner à cet enfant allergique des crêpes ? Je ne comprendrai jamais (...). Au début, j'avais de la haine. Mais aujourd'hui, je l'ai pardonnée. On ne vit pas avec la haine."



