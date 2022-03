A la Une . Décès du journaliste Luc Laventure

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Mars 2022 à 23:14





La fille de Luc Laventure a publié ce matin un tweet annonçant le décès de son père la nuit dernière à son domicile parisien des suites d'un malaise.Entré à FR3 Martinique en 1967, il y a passé l’essentiel de sa carrière avant que la station ne devienne RFO.Il a ensuite été directeur des antennes de France Ô et Outre-Merde 1998 à 2011.Une fois à la retraite du service public, il s'est lancé dans l'aventure de la presse numérique en fondant un groupe média centré autour du site outremer360.com , site qui reprend l'actualité des différentes composantes de l'outremer.Nous présentons nos condoléances à la famille de Jean-Luc, un homme chaleureux, ouvert sur le monde, fin connaisseur du métier, avec lequel nous prenions toujours plaisir à échanger à chaque fois que nous le pouvions.



