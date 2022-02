A la Une . Décès du fils de Fabrice Marouvin, âgé de 28 ans

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 22:02

Mathieu Marouvin aurait eu 28 ans dans deux jours. Le fils de l'ancien adjoint au maire de Joseph Sinimalé à Saint-Paul et ancien candidat aux législatives s'est éteint aujourd'hui des suites d'une longue maladie.



Le convoi mortuaire sortira du domicile de ses parents au 33 route de Trou d'eau à la Saline Les Bains. La cérémonie religieuse aura lieu à 15h à l'église de Saint-Paul ville. Et l'enterrement s'effectuera au cimetière paysager du Port.



La rédaction de Zinfos présente toutes ses condoléances à Fabrice Marouvin et à sa famille.







