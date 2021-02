A la Une . Décès du chanteur Guy Criaki

Le chanteur Guy Criaki est décédé ce vendredi. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 07:23 | Lu 2249 fois



"C’est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de Guy. Après une longue bataille contre le cancer, Guy est parti rejoindre les étoiles hier après-midi, entouré de ses proches jusqu’à son dernier souffle… Nous pleurons notre artiste bien aimé, mais nous sommes soulagés car sa souffrance est terminée. Les obsèques ont lieu dans les jours prochains dans la plus stricte intimité (Restrictions sanitaires obligent). Je sais que beaucoup d’entre vous souhaitent témoigner de son attachement : un mot, des fleurs ou autres… Une page web sera disponible d’ici quelques jours pour recueillir vos témoignages de soutien."

Le chanteur originaire du sud de la France s'est produit à plusieurs reprise à La Réunion et à l'Ile Maurice. L'interprète de "Je m'en vais" et "Elle disait" avait notamment fait le show à la Halle de Saint-Joseph pour une soirée spéciale années 80, aux côtés de Jean-Jacques Lafon, Jean-Francois Mickael et Alain Delorme.





