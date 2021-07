Communiqué Décès de la handballeuse Whitnee Abriska : Cyrille Melchior salue "sa générosité et sa détermination"

Le président du Département réagit au décès de la handballeuse Whitnee Abriska. Son communiqué : Par N.P - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 17:29

C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès de Whitnee Abriska, étudiante réunionnaise et joueuse de handball au sein du club de D1 de Visé, en Belgique.



Je voudrais saluer la mémoire de cette jeune Réunionnaise à l’avenir prometteur, qui faisait rayonner notre île, et qui brillait par sa générosité et sa détermination, tant sur le terrain qu’en dehors.



Mes pensées émues vont d'abord vers ses parents, Bertrand et Marie-Paule et toute sa famille, à qui j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères. Je fais également part de mes sympathies attristées à la Ligue Réunionnaise de Handball ainsi qu'à ses clubs successifs.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental





