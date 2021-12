Décès de l'un des frères Bogdanoff

Grichka Bogdanoff, frère jumeau d'Igor, est décédé à l'âge de 72 ans, ce mardi 28 décembre.



Igor et Grichka Bogdanoff sont nés le 29 août 1949 à Saint-Lary dans le département du Gers. C’est à la fin des années 70 qu’ils débarquent sur les petits écrans. En 1979, leur émission Temps X est diffusée sur TF1 et devient culte au fil des années jusqu'à son arrêt le 26 juin 1987.



Animateurs puis producteurs de télévision mais aussi essayistes aux ouvrages parfois controversés, ils continueront à être invités sur les plateaux télé où leur vulgarisation scientifique dans le domaine de l’astrophysique est appréciée.



Grichka Bogdanoff était diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et d'un doctorat en mathématiques. ​Son frère Igor est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sémiologie et d'un doctorat en physique théorique.



C’est aussi la curiosité du grand public du fait de leur personnalité mystérieuse, de leurs origines familiales et de leur aspect physique qui finit de les inscrire comme des figures du paysage audiovisuel français.