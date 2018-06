Décès de l'artiste réunionnais Wilhiam Zitte

Le corps du peintre Wilhiam Zitte a été découvert sans vie ce matin dans la maison dans laquelle il s'était retiré à la Plaine des Palmistes.Il est probablement décédé d'une crise cardiaque.Wilhiam Zitte, qui était âgé de 64 ans, avait commencé comme enseignant, puis avait été nommé directeur de l'Arthotèque.Voici la description que fait de lui le blog " Le blog de la lanterne magique " : "Wilhiam Zitte est artiste réunionnais . Il se sert souvent de pochoir de façon poétique et sobre, pour déposer à même le ciment (tunnel), le tissu, ou tout autre support, de tous formats, des visages de gens, des visages de Kaf. Wilhiam Zitte est discret, et comme il dit "ceux qui connaissent (son travail), connaissent, ceux qui ne connaissent pas..." Des corps blancs sur fond presque blanc, de grands tissus suspendus dans cette chapelle de St Thomas des Indiens, des petites choses aussi fabriquées avec grand soin, avec amour, des maisons...des visages sur le dos des bus...une petite tour en métal ciselé, corps et vides, et petite maison au bout, par protection... Wilhiam Zitte est discret, mais beaucoup ont attrapé de l'oeil, un peu de ses gestes, sans même savoir qu'il s'agissait de lui".