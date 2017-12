Ancien secrétaire général adjoint de la CFDT et membre du gouvernement de Michel Rocard, Jacques Chérèque, père de François Chérèque, est décédé hier à l'âge de 89 ans.



Dans un communiqué, la CFDT a salué "un grand militant". Le fils de Jacques Chérèque, François Chérèque, ancien secrétaire général de la centrale syndicale dans les années 2000, est décédé quant à lui cette année.



"Jacques Chérèque, un homme remarquable et un syndicaliste authentique nous a quittés. La CFDT est une nouvelle fois en deuil en 2017", a twitté son secrétaire général Laurent Berger.



Après sa carrière syndicale, Jacques Chérèque était devenu en 1984 préfet délégué pour le redéploiement industriel en Lorraine. Il avait conduit plusieurs opérations de redéploiement industriel notamment dans la zone de Pompey, qui comptait 2 000 salariés à la fermeture des hauts-fourneaux, qui a vu ses effectifs passer à 4 000.



Entre mai 1988 et 1991, Jacques Chérèque entre dans le gouvernement de Michel Rocard et devient ministre délégué, chargé de l'Aménagement du territoire et des reconversions.