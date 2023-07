Décès de l'ancien champion de rallye Philippe Maître

Hospitalisé depuis six mois, Philippe Maître, ancien champion de rallye, s'est éteint cette nuit à l'âge de 75 ans. Le pilote restera à jamais gravé dans les annales du rallye réunionnais. Il a remporté les championnats en 1994 et en 2011, démontrant ainsi son talent exceptionnel et sa passion inébranlable pour ce sport exigeant.



Au-delà de ses succès sur les circuits, Philippe Maître était reconnu pour sa générosité et son dévouement envers les autres.



Les hommages affluent de tous les horizons pour saluer la mémoire de cet immense champion. Sur sa page Facebook, le Tour Auto lui a rendu un vibrant hommage :



"Triste nouvelle ce matin. Philippe Maître s'en est allé cette nuit. Le monde du rallye perd un immense champion, humble, combattant hors pair et qui répondait toujours présent quand il s'agissait d'aider et de conseiller les moins expérimentés.



L'ASA Réunion présente ses condoléances à sa famille et ses proches.



RIP Philippe, tu vas nous manquer."