La grande Une Décès de Yoan: Le procureur de la république de St-Pierre réagit aux rumeurs de meurtre

Le procureur de la République de Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz, a réagi via un communiqué sur les nouveaux éléments faisant état d'une nouvelle autopsie qui accrédite la thèse d'un meurtre dans l'affaire de Yoan Spanu. Le jeune homme originaire de Maurice avait été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison de Saint-Pierre. La piste du suicide vient d'être mise à mal par une contre autopsie réalisée à la demande de la famille du jeune homme à Maurice.



"Faisant suite aux interrogations de plusieurs d’entre vous, je vous informe avoir été informé par la presse de la pratique d’une contre-autopsie du corps de Yoan Spanu par un médecin mauricien, à la demande de la famille. Cette autopsie, dont on ignore les conditions de réalisation, conclurait à un homicide.



Je vous indique que dans le cadre de l’enquête pour recherche des causes de la mort ouverte par le parquet de Saint-Pierre, et toujours en cours : l’autopsie réalisée par deux médecins légistes de l’institut médico-légal de la Réunion a conclu sans équivoque à un décès par suicide ; aucune trace suspecte d’intervention d’un tiers et aucune violence sexuelle n’ont été relevées ;

par précaution, des analyses toxicologiques ont été requises, dont les résultats ne sont pas encore connus ;

à l’issue des opérations médico-légales, le corps a été restitué à la famille, qui n’a formulé aucune demande de contre-expertise.

A ce stade, la famille n’a adressé aucun document aux enquêteurs ou au parquet. En tout état de cause, tout élément nouveau et pertinent sera examiné avec la plus grande attention, dans l’objectif commun de parvenir à la manifestation totale de la vérité".

"Faisant suite aux interrogations de plusieurs d’entre vous, je vous informe avoir été informé par la presse de la pratique d’une contre-autopsie du corps de Yoan Spanu par un médecin mauricien, à la demande de la famille. Cette autopsie, dont on ignore les conditions de réalisation, conclurait à un homicide.Je vous indique que dans le cadre de l’enquête pour recherche des causes de la mort ouverte par le parquet de Saint-Pierre, et toujours en cours :A ce stade, la famille n’a adressé aucun document aux enquêteurs ou au parquet. En tout état de cause, tout élément nouveau et pertinent sera examiné avec la plus grande attention, dans l’objectif commun de parvenir à la manifestation totale de la vérité". Pascal Robert Lu 3365 fois